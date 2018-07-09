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Sosyal medyada dolaşan iki ayrı Kabine listesi
Sosyal medyada yeni kabine ile ilgili iddialar ortaya çıkmaya başladı. İşte sosyal medyada dolaşan iki ayrı Kabine listesi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi bugün saat 21.00'da açıklayacak.
Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada yeni kabinede TBMM'den de isimlerin olabileceğini belirtmişti.
SOSYAL MEDYADA LİSTELER ÇIKMAYA BAŞLADI
Yeni Kabine'nin açıklamasına saatler kala sosyal medyada da kabine listesi ile ilgili iddialar ortaya çıkmaya başladı.
İşte sosyal medyada dolaşan iki ayrı kabine listesi
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