|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Dolar haftaya nasıl başladı?
Dolar 4,5540 liradan, avro 5,3590 liradan haftaya başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 4,5540 liradan, avro 5,3590 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 4,5520 liradan alınan dolar, 4,5540 liradan satılıyor. 5,3570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,3590 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 4,5820 lira, avronun satış fiyatı ise 5,3910 lira olmuştu.
Bu haber 2,298 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI