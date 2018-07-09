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Muş'da pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı
Muş'un Varto ilçesinde pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı
Muş'un Varto ilçesindeki Leylek Yaylası'na pikniğe giden Mehmet Koçhan ve arkadaşı ayı saldırısına uğradı.
Yürürken birden bire ayıyla karşılaştığını söyleyen Koçhan, aldığı pençe darbesi ve hayvanın ayağını ısırmasıyla yaralandı.
Hemen su kanalına atladığını belirten Koçhan, "Kafamı sudan çıkardığım sıra arkadaşın bağırıp çağırmasıyla ayı olay yerinden kaçtı" dedi.
Olay sonrası Varto Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Koçhan'ın tedavisinin ardından evine gönderildiği, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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