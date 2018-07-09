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İstanbul ve İzmir'de bazı alanlar orman sınırı dışına çıkarıldı
İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Kütahya'da bazı alanlar, Bakanlar Kurulu kararı ile orman sınırı dışına çıkarıldı
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararda, İstanbul'un Sultanbeyli ve Maltepe, İzmir'in Gaziemir ve Aliağa, Kocaeli'nin Dilovası, Başiskele ve Gebze ile Kütahya'nın Tavşanlı ilçelerinde bazı alanların orman sınırının dışına çıkarıldığı belirtildi.
Karara göre, Maliye Bakanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere taşınmaz tahsisi yapılacak.
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