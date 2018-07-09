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Hakim rahatsızlandı, Soma davası ertelendi
Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilişkili olarak görülen dava, hakimlerden birisinin rahatsızlığı sebebiyle ertelendi
Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, karar için bu sabah 75. duruşmaya başladı.
Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu, yoklama aldıktan sonra karar duruşması için toplanıldığını ancak mahkeme heyetinde bulunan bir hakimin rahatsızlığı nedeniyle kararın 11 Temmuz'a ertelendiğini açıkladı.
301 işçinin yaşamını yitirdiği facia davasında, 5'i tutuklu 51 sanık yargılanıyor.
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