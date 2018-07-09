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Altının gramı haftaya yükselişle başladı

Gram altın 184,8 lira, çeyrek altın 302 lira ve Cumhuriyet altını 1.233 liradan işlem görüyor
09 Temmuz 2018 10:23
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Altının gramı haftaya yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 184,8 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü hem altının ons fiyatı hem de dolar/TL'deki düşüşten bulduğu destekle yüzde 0,6 gerileyen gram altının fiyatı, günü 184,6 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününde dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle 184,1 liraya kadar gerilemesine karşın ons altındaki yükselişin fiyatlarda yarattığı yukarı yönlü baskı sonucu saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1'lik artışla 184,8 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 302 lira ve Cumhuriyet altını 1.233 liradan satılırken, altının ons fiyatı yüzde 0,5'lik yükselişle 1.261 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının bu hafta geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirebileceğini belirterek, özellikle Brüksel'de gerçekleşecek NATO Zirvesi ile yurt içinde açıklanacak yeni kabinenin piyasalar tarafından yakından takip edileceğini bildirdi.

Altının ons fiyatı için 1.237 doların destek, 1.257 doların ise direnç olarak izleneceğini aktaran Memiş, "Bu seviyelerin kırılması, altının ons fiyatında bundan sonraki yönü belirleyecektir diye düşünüyoruz. Altının gram fiyatında ise geçen hafta beklediğimiz aşağı yönlü kırılma bu hafta gerçekleşebilir. Dolar/TL'nin düşük seyretmesi altının gram fiyatında aşağı yönlü hareketi destekleyebilir ve 180 liranın altı görülebilir." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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