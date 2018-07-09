Erzurum'da aynı köyde ikinci ayı saldırısı

Erzurum'a bağlı Arıbahçe köyünde ikinci ayı saldırısı meydana geldi. Dağlık alanda hayvanlarını otlatmaya çıkan 2 köy sakini ayı saldırısına uğradı.

İHA'nın haberine göre, Erzurum Yakutiye ilçesine bağlı Arıbahçe köyünde ikinci ayı saldırısı meydana geldi. Köylülerden Taner ve Hamit Tosunoğlu, hayvanlarını otlatmak için dağlık alana çıktı. Dere kenarına su almaya giden Taner ve Hamit Tosunoğlu, ayı ile karşılaştı. Ayının üstlerine geldiği anda kendilerine yere atarak kurtulduklarını belirten Taner Tosunoğlu, "Ayı ile karşılaştık ve koşmadan yere uzanarak gitmesini bekledik. Öyle kurtulduk" dedi.

Ayının hayvanlarını da yediğini belirten Taner Tosunoğlu, "Bizim bu köyde durmamızın sebebi hayvancılıkla uğraşmak.

Hayvanlarımızın yanına gidemiyoruz. Benim malımı ayı yedi. Bundan birkaç gün önce ayı saldırısı sonucu akrabamızı kaybettik.

Vurmak yasak, para cezası kesiyorlar. Bugün halkımız arazisini, çayırını, tarlasını sulamaya gidemiyor. Önceden 3-5 taneydi, şimdi 50-60 tane.

Biz dereden su almaya gittik. Suyun yanında gittiğimiz de kayanın arasından ayı çıktı. Amcamın oğlu Hamit bana dedi ki kaç ayı. Kafamı çevirdim ki kayanın üstün de ayı. Ayı tekti biz 3 kişiydik. Kaçmaya çalışırken yere yattık o esnada başka ayı bağırınca onun sesine gitti. Öyle kurtulduk" diye konuştu.

"KÖY HALKI OLARAK TEDİRGİNİZ"

Çoban ve ailesinin orada kalmasından tedirgin olduğunu ifade eden Tosunoğlu, "Akşam yatamıyorlar.

Malını veremiyor. Sulağa götüremiyor. Ayının evi yeri deniliyor o zaman biz bu köyde yaşamayalım. Bugün dağa gidip su aldım. Tedirgin olarak çalışıyoruz. Daha önceden olmuş bu ayı saldırıları ben hatırlamıyorum. Akşam insanlar suya bile gidemiyor. İnsan olsa ettiğinde yeter ölüyorum dersin vurmaz ama bu hayvan. Onun bir pençesi öldürüyor" dedi.

"2 KİŞİ DAĞDA NÖBETTE"

Köy sakinlerinden Abdullah Bostancı, ayı saldırılarından sonra gece rahat uyuyamadıklarını belirterek, "Rüyama geliyor saldırma anları korkuyoruz. Önceden köye kadar indikleri oldu. Peteklere geliyor. Hayvanların yanına geliyor, onlara saldırıyor. Şimdi hayvan sahipleri hayvanlara saldırı olmasın diye 2 kişi gidip gece nöbet tutuyorlar" açıklamalarında bulundu.

Arıbahçe köyünde arazideki hayvanlarını kontrol etmek için köyün dağlık bölgesindeki alana giden Yunus Tosunoğlu ayının saldırısına uğramış ayı ile birlikte kayalıklardan aşağı düşerek hayatını kaybetmişti.

Köy sakinleri aynı olayın tekrarlanmaması için yetkililerden yardım istedi.