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Balıklar mavi karekod ile takip edilecek

Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından İç Anadolu Bölgesi'nde ilk defa uygulanan Mavi Karekod Projesi ile vatandaşlar cep telefonlarına yükleyecekleri program sayesinde balığın türü, nereden geldiği ve güvenli bir ürün olup olmadığını görebilecek
09 Temmuz 2018 10:40
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Balıklar mavi karekod ile takip edilecek

İHA'da yer alan habere göre; Mavi karekod uygulamasının 'İyi Tarım Uygulamaları' projeleri kapsamında gerçekleştirildiğinin altını çizen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bekir Doğan, "Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu 'İyi Tarım Uygulamaları' projeleri kapsamında su ürünlerinde Kayseri ilimizde bir ilk gerçekleştiriyoruz.

İyi tarım yapan su ürünleri yetiştiricilerimizin özellikle Pınarbaşı bölgesindeki yetiştirmiş oldukları alabalıklara balık küpesi takıyoruz.

Bu küpe projemizin amacı, doğrudan iyi tarım uygulayan, üretmiş oldukları alabalıkları tüketiciye en hızlı ve en doğru şekilde ulaştırmaktır.

Bunun için Mavi Karekod Projemizi uyarlayarak iyi tarım uygulayan bu alabalık yetiştiricilerimize önerdik. Proje kapsamında devreye aldığımız bir üreticimizle beraber Kayseri'de ilk defa, hatta İç Anadolu Bölgesi'nde ilk defa bir uygulama gerçekleştirdik.

Mavi Karekod Projesi balıklarımıza etiketlendiği andan itibaren bir izleme sistemi sağlamaktadır" diye konuştu.


Mavi karekod uygulamasının nasıl kullanılacağını da anlatan Doğan, şu bilgileri verdi:

"Herhangi bir Android veya İOS yüklü bir telefon ile tarayıcı karekod programını yükleyebilirler. Karekod programımızı açtığımızda karekodu gördüğü anda sistem devreye giriyor ve bize balığın nerede üretildiğini, ne zaman üretildiğini ve hangi sürede buraya geldiğini gösteriyor.

Üretim doğrulama koduyla birlikte bu balığın gerçekten iyi tarım uygulamaları kapsamında yetiştirildiğini bize bilgi veriyor. Su ürünleri mühendisleri tarafından hasat anındaki bilgiler buraya işleniyor ve üretici bu bilgilerle karşılaşıyor.

Mavi Karekod Projesi kapsamında bu balığın küpelendiği ve üretici bilgisi, balığın türü, nereden geldiği, hangi belgeye sahip olduğu ve doğrulama kod aralığıyla bu balığın tüketilebilir ve güvenli bir ürün olduğu ortaya çıkıyor."
İhlas Haber Ajansı
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