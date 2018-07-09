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Bu lisenin mezunları işsiz kalmıyor

Eskişehir'deki Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yıl 90 öğrenci Uçak Bakım Alanı'na, 30 öğrenci de Bilişim Teknolojileri Alanı'na alacak. Okul Müdürü Sırrı Kabadayı, mezunların işsiz kalmadığını söyleyerek, "öğrencilerimiz mezun olduklarında Türk Hava Yolları ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı çeşitli kuruluşlarda tercihan ve öncelikli olarak işe alınıyor, işbaşı yaptıktan sonra çok kısa sürede çok iyi yerlerde ve çok iyi maaşlarla çalışabiliyor" dedi
09 Temmuz 2018 12:45
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Bu lisenin mezunları işsiz kalmıyor

Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sırrı Kabadayı 600 öğrencinin eğitim gördüğü okullarında Uçak Gövde Bakım ve Bilişim Teknolojileri alanlarının bulunduğunu söyledi. Bu yıl Uçak Bakım Alanı'na 90, Bilişim Bölümü'ne de 30 öğrenci alacaklarını açıklayan Kabadayı şöyle konuştu:

"Okulumuzda 24 derslikli eğitim öğretim binası, yeni uçak bakım ve bilişim alanı, spor salonu ve 225 kişilik pansiyon bulunuyor. Bu yıl alacağımız öğrenciler tamamen sınavla alınacak. Biz, uçak bakım alanında, almış olduğumuz 'uçak bakım alanı tanınan okul onay sertifikası' ile Türkiye'de uluslar arası standartlarda eğitim veren iki okuldan birisiyiz. Bu bakımdan öğrencilerimiz çok şanslı.

Mezun olduklarında uçak bakım sertifikası almakta ve 3 yıllık iş deneyimi sonrasında kendi alanlarında uçak bakım lisanslarına sahip olabilmekte. Şu anda Türk Hava Yolları ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı çeşitli kuruluşlarda tercihan ve öncelikli olarak işe alınan öğrencilerimiz işbaşı yaptıktan sonra çok kısa sürede de çok iyi yerlerde ve çok iyi maaşlarla çalışabilmektedir.

Ben, mesleki ve teknik Anadolu lisesinde okumak isteyen ve aynı zamanda Anadolu teknik programıyla ve lise fen müfredatıyla üniversiteye gitmek isteyen tüm öğrencileri okulumuza davet ediyorum.

Bu okul gerçekten hem üniversiteye hem de iş hayatına en iyi şekilde öğrencileri hazırlayan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın son 2 yılda en büyük desteği verdiği ve sosyal ortaklarımızdan da en büyük desteği aldığımız bir okuldur. "

OKUL ATÖLYESİNDEKİ UÇAKLAR

Sırrı Kabalayı, okulda öğrencilerin yüzde 15'ini kız öğrencilerin oluşturduğunu, hedeflerinin bu oranı yüzde 30'lara 40'ya çıkarmak olduğunu belirtti. Kabadayı, okul atölyesinde Hava ve Kara kuvvetleri komutanlıklarından kendilerine verilen 2 adet T 41, ile birer adet U 17, T 33 ve F 104 uçağın bulunduğunu, öğrencilerin bir bölümünün okulda stajlarını bu uçaklar üzerinde yaptıklarını söyledi.

OJELİ PARMAKLAR UÇAK MOTORU TAMİR EDİYOR

Uçak Bakım Alanı'nın 11'inci sınıfta okuyan kız öğrencileri Esin Güngör, Sıla Demir ve Damla Ceylan stajlarını okulda yapıyor. Ojeli parmaklarıyla uçak motorunu tamir eden öğrencilerden Esin Güngör, "havacılık sektörü önü açık bir sektör. Bu nedenle Uçak Bakım Alanı'nı tercih ettim. Mezun olduğumda üniversitede pilotaj bölümüne gitmek istiyorum" dedi.

Sıla Demir ise "uçaklara olan ilgim ve hevesimden dolayı bu bölümü seçtim. Kendimize güveniyonuz, erkeklerin yapabildiği şeyleri biz de yapabiliyoruz. Mezun olduğumda uçak bakım ile ilgili üniversite eğitimi de almak istiyorum" diye konuştu.

Damla Ceylan da "Küçüklükten beri uçaklara karşı bir ilgim vardı. Sürekli bu bölümü istiyordum. O yüzden de geldim. Mezun olduktan sonra Hava Harp Okulu'nu düşünüyorum" dedi.
Doğan Haber Ajansı
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