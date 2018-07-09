Trabzon'da yayla dönüşü kaza: 2 ölü

ENGELLİ AİLE BİREYİ OLAN MEMUR, BİRDEN FAZLA KEZ YER DEĞİŞTİREBİLECEK Danıştay; kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları engelli olan memurlara tanınan yer değiştirme hakkında var olan "bir defadan fazla" kısıtlamanın iptaline karar verdi.