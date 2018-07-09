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En yüksek reel getiri dolardan
TÜİK'in yayımladığı rapora göre, dolar yatırımcısına Yİ-ÜFE ile incelendiğinde yüzde 1.40, TÜFE ile incelendiğinde yüzde 1.81 oranında getiri sağladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı 'Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları' raporunu açıkladı.
En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde
yüzde 1.40, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1.81
oranlarıyla dolarda gerçekleşti.
Dolar üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8.59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12.16 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25.11, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22.65 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
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