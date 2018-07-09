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Son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 40 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
09 Temmuz 2018 11:16
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Son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt genelinde 2-9 Temmuz tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 40 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 985 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 88, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 51, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 885, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 3 zanlı gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen planlı operasyonlarda, bin 27'si terör suçları, 47'si düzensiz göç ve 3 bin 267'si uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 341 kişi yakalandı.

Düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 25'i ölü, 2'si sağ, 13'ü teslim olmak üzere 40 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında, terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan "Serdar" kod adlı Serkan Tan'ın da bulunduğu bildirildi.

Tunceli ve Hakkari'de yürütülen operasyonlarda, terör örgütü mensuplarınca kullanılan 6 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 3 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince ayrıca 365 kilogram patlayıcı madde, 23 el bombası, 20'si ağır ve uzun namlulu toplam 28 silah ile bin 197 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 507 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 562 kilogram esrar, 73 kilogram eroin, 8 kilogram kokain, 4,6 kilogram afyon sakızı, 3,2 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 4,7 kilogram metamfetamin, 9 bin 344 ecstasy hap, 62 bin 416 captagon, 2 bin 431 sentetik ecza, 1 milyon 53 bin 550 kök kenevir bitkisi, 197 bin 364 paket kaçak sigara ve 41 ton 91 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve operasyonlar kapsamında 540 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 129 kilogram esrar, yarım kilogram eroin, 0,2 kilogram kokain, 3,2 kilogram sentetik kannabinoid, 0,3 kilogram metamfetamin, 7 bin 21 ecstasy, 93 captagon, 2 bin 287 sentetik ecza, 2 bin 337 kök kenevir bitkisi ile 31 tabanca ve tüfek yakalandı.

Siber suçlarla mücadele

Bölücü terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ'ın propagandasını yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 514 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yürütülerek, tespit edilen 313 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 407'si denizlerde olmak üzere 3 bin 673 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 47 kişi gözaltına alındı.

Asayiş ve Narkotik operasyonları

Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması amacıyla ülke genelinde 4 Temmuz'da "Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Operasyon" gerçekleştirildi

6 bin 832 personelin katıldığı uygulamada, bin 314 şüpheli yakalandı.

Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzurlu ve güvenli bir şekilde tatil ve alışverişlerini yapabilmeleri, seyahat edebilmeleri amacıyla 34 ilde 7 Temmuz'da 18 bin 704 personelin katılımıyla "Turizm Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamada, 254 bin 217 şüpheli, 60 bin 916 araç ve 11 bin 117 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Denetimlerde aranan 517 şüpheli yakalanırken, 214 araca işlem yapıldı. Toplam 520 bin 640 TL para cezası uygulandı.

Cankut Taşdan, Sertaç Bulur
Anadolu Ajansı
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