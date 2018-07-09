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Türkiye'nin en büyük lavanta tarlasında hasat başladı

Türkiye'nin bütünlük açısından en büyük lavanta tarlası olduğu belirtilen Akçaköy Lavanta Deresi'nde hasat töreni düzenlendi
09 Temmuz 2018 11:25
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Türkiye'nin en büyük lavanta tarlasında hasat başladı

Bütünlük açısından Türkiye'nin en büyük lavanta tarlası olduğu belirtilen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Akçaköy Lavanta Deresi'nde, hasat başladı.

Lisinia Doğa Proje Merkezi'nin bünyesinde, tek parselde 370 dekar arazide ekimi gerçekleştirilen lavanta tarlası için hasat töreni düzenlendi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın da katıldığı hasatta, bazı ziyaretçiler de uçsuz bucaksız mor tarlada fotoğraf çektirdi, lavanta topladı.

Protokol üyelerinin ve vatandaşların birlikte gerçekleştirdiği lavanta hasadı, renkli görüntülere sahne oldu.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tek parselde, bu kadar geniş bir alanda lavanta üretildiğine dikkati çekerek, bölgenin pek çok tarımsal özellikli faaliyetlere öncülük ettiğini dile getirdi.

Şıldak lavantanın, parfümeri, ilaç sanayisi ve sabun yapımında kullanılan nadide bir bitki olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Lavantanın belli özelliklerinden biri de uzun ömürlü bir bitki olması. Bir başka özelliği ise suya ihtiyaç duymadan taşlı, kıraç bir arazide var olabilmekte. Çok bereketli bir bitki. Burada yapılan faaliyetlerin, üretim alanının, yıldan yıla Burdur'da gelişmekte olduğunu görmekteyiz. İnsanlarımız bu üründen elde ettikleri gelirin farkına vardıkça lavanta üretimi yaygınlaşıyor. Birden çok ürün elde edilen bir bitki. Bizim bugün burada bulunmamızın sebebi, bu üretimin bölgemizde yaygınlaşmasını sağlamak adına farkındalık oluşturmak."

Lavanta üretiminin yaygınlaşması amacıyla her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktaran Şıldak, "Burdur'da kültürel miras olarak baktığımız çok önemli destinasyonlar var. Sagalassos, Kibyra, Salda Gölü gibi dünyaya mal olmuş marka değerlerimiz var. Bunları çeşitlendirme adına turizmin destinasyonları içinde lavanta da yer almaya başladı. Bu kapsamda ciddi bir ziyaretçi trafiği de bölgemizde yaşanıyor." diye konuştu.

Merkezin kurucusu Veteriner Hekim Öztürk Sarıca da lavantanın susuz yetişebilen bir bitki olduğunu belirterek tarlanın 3 yaşında olduğunu söyledi.

Sarıca, toplamda 2 bin 300 dekarlık alanda, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yaptıklarını, bunun 1500 dekarının lavanta olduğunu ifade ederek "Lavanta hasadı 2 ay sürecek ancak burada fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler için ağustosun sonuna kadar gerekli alan bırakılacaktır." dedi.

Bu yıl ki lavanta hasadıyla, 2 tona yakın lavanta yağı elde etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Sarıca, bu üretimin büyük bir kısmının Avrupa ülkelerine satışını yapacaklarını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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