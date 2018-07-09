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Bursa'da kaçırılan kadını jandarma kurtardı
Kestel ilçesindeki olayda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı
Bursa'nın Kestel ilçesinde kaçırılıp bir barakada alıkonulduğu iddia edilen kadını jandarma ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Babasultan Mahallesi Harmanlar mevkisindeki bir barakada 35 yaşındaki kadının zorla alıkonulduğu bilgisine ulaştı.
Söz konusu barakaya operasyon düzenleyen ve kadını kurtaran jandarma ekipleri, şüpheliler Y.Ç. (42) ve E.A'yı (45) gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç. tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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