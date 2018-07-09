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Bayram ziyaretinden dönen Suriyelilerin sayısı 300 bine ulaştı
14 Haziran'da başlayıp 17 Haziran'da biten Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Bugüne kadar toplam 30.000'i aşkın Suriyeli'nin Türkiye'ye geri döndüğü belirtildi
Kilis Valiliği'nin izniyle Ramazan Bayramı için ülkelerine giden 52.114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.
Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapılıp yanlarında getirdikleri çanta ve eşyaları arandıktan sonra Türkiye'ye alındı.
Şu ana kadar 30.000'i aşkın kişinin döndüğü öğrenilirken, bayram için ülkesine giden Suriyelilerin tamamının 31 Temmuz'a kadar Türkiye'ye dönmesi gerekiyor.
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