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Çocuk tacizlerini protesto sırasında taciz
Antalya'nın Konyaaltı sahilinde 3 genç, çocuklara cinsel tacizi protesto ederken, 20 metre uzaklıkta, denizde taciz olayı meydana geldi. 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen 39 yaşındaki Rahim K.'yi, sahildeki kalabalığın elinden özel güvenlik güçlükle kurtardı. Gözaltına alınan Rahim K., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi
Olay, dün akşam saatlerinde, Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Rahim K., iddiaya göre, denizde yüzen C.E.Ö.'nün yanına giderek, sözlü tacizde bulundu.
Rahim K., "Çok güzelsin, çok tatlısın. Gel gidelim. Antalya'yı gezdiniz mi? Gel beraber çıkalım, sana Antalya'yı gezdireyim" diyerek, kız çocuğunu taciz etti.
Almanya'dan tatile gelen C.E.Ö., durumu ailesine anlattı. Aile fertlerinin "Tacizci var" diye bağırmasının ardından Rahim K., kaçmaya başladı.
DHA'nın haberine göre, bu sırada sahilde bulunanlar, Rahim K.'yi yakalayıp, linç etmeye kalkıştı. Özel güvenlik görevlileri tarafından öfkeli kalabalığın elinden zor alınan Rahim K., polis ekiplerine teslim edildi. Fatih Polis Merkezi'ne götürülen Rahim K.'den aile, şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan Rahim K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TACİZİ PROTESTO EDERKEN, TACİZ OLAYINI DUYDULAR
'Sessiz Eylem' adını verdikleri protesto ile toplumsal farkındalık yaratmak istediklerini belirten Eylül Çalbay, "Benim de 3 kızım var. Yeter artık, diyorum. Az önce sahilde de taciz yaşanmış. Önlemler alınmadığı sürece bu bitmeyecektir. Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" dedi.
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