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'e-Nabız'ı 8 milyon kişi kullanıyor

Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ve her türlü sağlık kaydına erişime olanak sağlayan "e-Nabız" uygulamasında 8 milyon kullanıcıya ulaşıldı
09 Temmuz 2018 13:05
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'e-Nabız'ı 8 milyon kişi kullanıyor

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, her türlü sağlık kaydına erişime olanak sağlayan "e-Nabız" kullanıcısının 8 milyon kişinin hayatının bir parçası haline geldiğini söyledi.

Birinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce hizmete giren "e-Nabız" kişisel sağlık sisteminde kullanıcı sayısında büyük artış sağlandığını belirtti.

Sağlık kayıtlarına 7 gün 24 saat erişim imkanı sunan ve tüm sağlık kayıtlarının kontrol ve yönetimini bizzat kişinin kendisine bırakan e-Nabız uygulamasında 8 milyon kullanıcıya ulaşıldığını anlatan Birinci, özel ya da kamu tüm sağlık kuruluşlarının bilgi sistemlerinin entegre olduğuna işaret etti.

Gerçek zamanlı veri gönderebildiği sistem sayesinde vatandaşların kişisel sağlık kayıtlarına her zaman erişebildiğini aktaran Birinci, sistemin, kullanıcıların izin vermesi durumunda sağlık personelinin de erişebildiği bir platform olarak hizmet verdiğini anlattı.

Kişisel sağlık sistemi e-Nabız kullanıcılarının, sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen tüm muayene, tetkik ve radyolojik görüntüleme, yazılan reçeteler, ilaçlara ait tüm veriler ve geçirilen operasyonlar hakkındaki bilgilere erişebildiklerini dile getiren Birinci, "Temel amacımız, kişinin kendi sağlığını yönetebilen, yetkilendiren, hangi hekimle ne kadar veri paylaşması gerektiğine karar veren bir model oluşturmak. Dünyada bu kadar kapsamlı, yetki seviyesi yüksek başka hiçbir uygulama yok. Vatandaşın kendi sağlığını rahat yönetmesini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

e-Nabız sistemine kamu hastanelerinden yüzde yüze yakın veri akışı sağlandığını ifade eden Birinci, özel ve üniversite hastanelerindeki veri akışını da hızlandırdıklarını vurguladı.

"e-Nabız'a nasıl giriş yapılıyor"

Müsteşar Yardımcısı Birinci, vatandaşların kişisel sağlık sistemini çok hızlı bir şekilde kullanmaya başladığını belirterek, e-Devlet şifresi ile aktif olarak sisteme giriş yapılabileceğini, ayrıca aile hekimliklerinden de geçici şifre temin edilebileceğini söyledi.

Birinci, sağlıktaki memnuniyet oranlarını da e-Nabız üzerinden değerlendirdiklerini belirterek, "Sağlıktaki memnuniyet oranlarını da bu sayede ölçmüş oluyoruz. Vatandaşlar sağlık kuruluşlarıyla ilgili bütün memnuniyetlerini sistem üzerinden değerlendirebilirler. Muayene eden hekim ve sağlık kuruluşunun temizliğine kadar her türlü durumu ölçme şansına sahip oluyoruz. Sistem üzerinden aynı zamanda kan bağışı ve organ bağışı konusunda da çok ciddi talepler alıyoruz. Bizim insanımız çok fedakar. Organ ve kemik iliği bağış bildirimlerimiz de çok iyi düzeyde. Şu ana kadar 1 milyon 200 bin kişi organ bağışlamak için bildirim yaptı." diye konuştu.

"e-Nabız verileri her an cepte"

e-Nabızın, tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlar için geliştirilen mobil uygulama ile kolay kullanılabildiğini anlatan Birinci, böylece kişilerin kendilerine ait tüm sağlık bilgilerini her an yanlarında taşıyabildiklerini söyledi.

Birinci, "e-Nabız"da Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne bağlanarak kişinin kendisi, çocukları ve yetkilendirilmiş yakınları için randevu alabildiğini, hekimle geçmiş sağlık kayıtlarını paylaşarak tedavi süreçlerine kalite ve hız katabildiklerini kaydetti.

Sistemde ebeveynlerin her ikisi de birbirine onay vermişse 15 yaşından küçük çocuklarının sağlık kayıtlarına erişebildiğine dikkati çeken Birinci, böylece çocuklarına ait sağlık bilgilerini de görme fırsatı bulabileceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı
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