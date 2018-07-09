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Tren faciasında 2 makinist savcılığa çağrıldı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren faciasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 makinist ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağırıldı
Çorlu Cumhuriyet Başavcılığı'nın talimatıyla tren kazasının iki makinisti ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağrıldı. Kazayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile İstanbul Halkalı seferini yapan yapan yolcu treninin 5 vagonu, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi.
Sabaha kadar sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarının ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, üzücü olayda 24 kişinin öldüğünü açıkladı.
Yaralanan 318 kişiden 194'ünün ayakta tedavi edildiğini, 124'ünün ise çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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