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'Kornea nakli' ile karanlık dünyalara ışık oluyorlar

Çeşitli sebeplerle görme yetisini kaybeden 350 kişi, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 5 yıl önce kurulan Göz Bankası Merkezi'nde yapılan kornea nakli ile ışığa kavuştu
09 Temmuz 2018 12:13
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'Kornea nakli' ile karanlık dünyalara ışık oluyorlar

Özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurdun dört bir yanından hasta kabul eden Göz Bankası Merkezi, çeşitli nedenlerle görme yetisini kaybeden hastalara şifa dağıtıyor.

Bu süreçte iki ya da tek gözünde görme yetisini kaybeden 350 kişi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi ve Göz Bankası Merkezi Müdürü Sadullah Keleş ve ekibi tarafından son teknolojik cihazlarla kornea nakli yapılarak ışığa kavuştu.

Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıl önce bölgede kornea naklinin ciddi sorun olduğunu söyledi. Hastaların nakil için İstanbul ve Ankara'ya gittiğini belirten Keleş, "Kornea naklinin bölgede ihtiyaç haline gelmesi sebebiyle 5 yıl önce Göz Bankası ruhsatı aldık. Hastalarımız nakil için uzak kentlere gittiğinde ciddi problemler yaşıyorlardı. Yaklaşık 4,5 yıldır da aktif olarak kornea nakil yapıyoruz." dedi.

Keleş, nakil için doğu illeri başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından merkeze hasta kabul ettiklerini aktardı.

Yılda ortalama 70 kornea nakli operasyonu yaptıklarını ifade eden Keleş, 4,5 yılda ise toplamda 350 hastaya nakil yaptıklarını dile getirdi.

Keleş, kornea nakli için 40 civarında hastanın bekleme listesinde olduğunu belirterek, "Kornea gözün önünde saat camı gibi bir yapısı olan saydam doku. Gözün optik sistemi içinde mercek özelliği taşıyor. İnsanların en çok dikkatini çeken şey ise tamamen opaklaşmış yani beyaz gözlü insanlar. Genel manada bu hastalara kornea nakli yapıyoruz. Onun dışında özel durumlarda da kornea nakli yaptığımız hastalar var." diye konuştu.

Korneanın özelliğini kaybetmesiyle temel olarak hastanın görme yetisinin bozulduğunu anlatan Keleş, şu ifadeleri kullandı:

"Hastanın görmesi belli düzeyin altına düştüğü zaman nakil gerekiyor. Bize başvuran hastayı listemize kaydedip değerlendiriyoruz. Kornea bulunduğunda ekibimiz korneayı aldıktan sonra nakil için uyumluluğunu değerlendiren cihazla ameliyat öncesi değerlendirme yapılıyor ve listeden hastayı çağırıp nakil gerçekleştiriyoruz. Merkezimizde 3 personel ve iki hekim ile çalışıyoruz. Ameliyat bakımından yeterli bütün cihazlarımız var. Merkezin kurulmasında emeği geçenlere ve desteklerinden ötürü Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı hocamıza teşekkür ediyoruz."

Keleş, nakil sonrası hastalardan yüksek oranda memnuniyet içerikli geri dönüşleri aldıklarını ve hastalara ışık olmaya devam edeceklerini aktardı.

Işığa kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Kornea nakli yapılan hastalardan 24 yaşındaki Selçuk Seferoğlu, sağ gözünde görme kaybı ve ağrı şikayetiyle 5 ay önce hastaneye başvurduğunu belirterek, yapılan muayene ve kontroller sonrası kornea nakli yapıldığını anlattı.

Sağ gözünde ağrı ve gözünün önünde beyaz tabaka oluştuğunu ifade eden Seferoğlu, "Görme kaybım fazlaydı. Hastaneye muayene için geldiğimde ameliyat olmam gerektiği söylenildi. Ameliyat için başta biraz çekindik ama şimdi şükürler olsun çok iyiyim, sağlığıma kavuştum. Ameliyatım güzel geçti, ameliyat sonrası görmem düzeldi. Merkezden ve doktorlardan çok memnunuz. Burada gerçekten karanlık dünyaları aydınlatıyorlar." diye konuştu.

Erzincan'dan kontrole gelen hastalardan 22 yaşındaki Makbule Bingöl de iki yıl önce burada sağ gözüne kornea nakli yapıldığını anlatarak, "Nakil sonrası bir problemim kalmadı. Önceden çok zorluk çekiyordum, uzağı göremiyordum, gözümde kaşıntı ve sızı oluyordu. Şimdi çok iyiyim Sadullah hocama ve ekibine çok teşekkür ederim. Merkezde hastalarla çok ilgililer." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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