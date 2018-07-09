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Diyarbakır'da otomobil ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Abdulah Özçifçi'nin kullandığı otomobil, Ergani-Çermik Karayolu Yolbulan Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Bedri O. idaresindeki TIR ile çarpıştı.
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