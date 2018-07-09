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Manisa'da 'çocuk gelin' operasyonu
Turgutlu'da evlendirilmek istendiği belirtilen 14 yaşındaki kız, jandarma tarafından aileden alınarak sosyal hizmetler müdürlüğüne teslim edildi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 14 yaşındaki kızın evlendirilmek istendiği iddiası üzerine jandarma, çocuğu aileden alarak sosyal hizmetler müdürlüğüne teslim etti.
Sarıbey Mahallesi'nde ikamet eden 14 yaşındaki S.E'nin M.Ş. (22) ile evlendirileceği ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla adrese operasyon düzenledi.
Aileden alınarak avukat ve pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan S.E, Turgutlu Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan M.Ş. ve kızın annesi S.E. (29) ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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