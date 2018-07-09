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8-9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar

8-9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
09 Temmuz 2018 13:16
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8-9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar

15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.

Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.

Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.

Aşağıda 8-9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.

Mahrem imam mafyayla bağlantılı çıktı FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına ağır darbe Mersin'de bakliyat şirketine FETÖ operasyonunda zanlılar adliyede Org. Yaşar Güler'in eski koruma subayı da ihraç edildi Org. Abidin Ünal'ın emir subayı da ihraç edildi Açığa alınan 2 Kaymakam ihraç edildi DEÜ eski Rektörü Adnan Kasman ihraç edildi Adil Öksüz'ü arayan polis müdürü de ihraç edildi 28 ilde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı Üsteğmen, 2 sene sonra görevine iade edildi Maçka İlçe Jandarma Komutanı da ihraç edildi Soruşturmaları ByLock'tan sızdırmışlar Mahrem imamdan 'dikkati çekmemek için ilanları arayın' talimatı Gaziantep'te FETÖ sanığı hakim ev hapsiyle tahliye edildi Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden profesör KHK ile ihraç edildi
Memurlar.Net
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