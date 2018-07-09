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Borsa, günün ilk yarısında 100.000 puanı aştı

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,77 değer kazanarak 100.478,49 puana çıktı
09 Temmuz 2018 13:40
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Borsa, günün ilk yarısında 100.000 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,77 artışla 100.478,49 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.744,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,84, holding endeksi yüzde 1,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,01 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,59 ile inşaat oldu.

Haftaya, artan küresel risk iştahı ve döviz kurlarındaki düşüşlerin etkisiyle pozitif başlayan ve 100.520,03 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 100.300-100.500 dar bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Hazine'nin düzenlediği tahvil ihalelerinin sonuçlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.600 puanın direnç, 97.900 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Bekir Gürdamar
Anadolu Ajansı
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