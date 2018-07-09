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Memurlar.net Cumhurbaşkanlığındaki törene davet edildi
Memurlar.net, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün saat 18:00'de başlayacak olan Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Törenine davet edildi.
Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 18:00'de gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19:30'dan itibaren törene katılan misafirler onuruna akşam yemeği verecek ve basın açıklaması yapacak.
Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Törenine 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri katılacak.
Basın açıklamasında Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kamuoyuna ilan edilecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek bu önemli törene memurlar.net de davet edildi.
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