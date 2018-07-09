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Seçilemeyen MHP'li aday Bakan olacak

MHP Osmaniye 2. sıra Milletvekili Adayı olan ancak seçilemeyen Doç.Dr. Ruhi Ersoy'ın, yeni oluşan kabineye Kültür ve Turizm Bakanı olarak gireceği belirtiliyor.
09 Temmuz 2018 13:57
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Seçilemeyen MHP'li aday Bakan olacak

MHP Osmaniye 2. sıra Milletvekili Adayı olan ancak seçilemeyen Doç.Dr. Ruhi Ersoy'ın, yeni oluşan kabineye Kültür ve Turizm Bakanı olarak gireceği belirtiliyor.

Osmaniye merkezli yerle gazetelerde yer alan iddiaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı yeni kabine de, Doç. Dr. Ruhi Ersoy da yer alacak

DOÇ.DR. RUHİ ERSOY KİMDİR?

2 Aralık 1972 yılında Osmaniye'de dünyaya gelen Ruhi Ersoy Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora çalışmasını bitirdi.

Ruhi Ersoy, Kayseri'de Türk dili ve edebiyatı öğretmenliğine başladı. Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne öğretim görevlisi olarak atandı. MHP 10. Olağan Kurultayında MYK Üyesi seçildi. Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Divan Başkan Yardımcılığına getirildi.

İyi derecede İngilizce bilen Ruhi Ersoy, evli ve iki çocuk babasıdır.
Memurlar.Net - Özel

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