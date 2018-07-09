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Öksüz, Sakarya'da aranırken İstanbul'da toplantı yapıyormuş

Darbe girişinin kilit isimlerinden olan Adil Öksüz'ün Sakarya'da arandığı dönemde İstanbul'da olduğu ortaya çıktı
09 Temmuz 2018 14:01
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Öksüz, Sakarya'da aranırken İstanbul'da toplantı yapıyormuş

'FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı' olduğu ifade edilen ve bir dönem Sakarya'da aranan Adil Öksüz'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Adil Öksüz'ün Sakarya'daki yaylalarda arandığı sırada Öksüz'ün HTS kayıtlarına göre, Ataşehir'de 50 katlı ünlü bir rezidansta toplantı yaptığı ortaya çıktı.

Kayıtlara göre, Öksüz'ün yanında bir akrabası ve 4 'FETÖ imamı' daha bulunuyordu.

Adil Öksüz'ü Sakarya'da arayan ekibin başında olan Ercan Özoğluöz, kısa bir süre önce FETÖ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tutuklanan Emniyet Müdürü Ercan Özoğluöz'la ilgili detaylar da ortaya çıktı.

Haberde Özoğluöz ile ilgili yer alan bilgiler şöyle:

"Özoğluöz, 17-25 Aralık sürecinden hemen önce Sakarya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne müdür yardımcısı olarak atandı. FETÖ ilişkisinden şüphelenilen Özoğluöz, 15 Ağustos 2014'te Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü olarak tayin edildi.

O dönemde Sakarya İl Emniyet Müdürü olan Eyüp Pınarbaşı, Ercan Özoğluöz'ün bazı mafya gruplarıyla olan ilişkisini de belirterek görevden alınması için üst makamlara resmi yazı ile başvurdu. Ancak bu yazı dikkate alınmadı. Pınarbaşı, çareyi Ercan Özoğluöz'ün emniyet binasına girmesini yasaklamakta buldu.

MİT'İN SORUŞTURMASIYLA AÇIĞA ALINDI

Görevinden alınamayan emniyet müdürü Ercan Özoğluöz, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ulaştığı SD karttaki bilgilerle başlayan mahrem imamlar soruşturması kapsamında FETÖ'nün kripto polis müdürlerinden olduğu tespit edilince açığa alındı.

FETÖ'CÜ OLMAYAN MÜDÜRÜ AÇIĞA ALMIŞLAR

Bu arada dönemin Sakarya İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı'nın, Özoğluöz'ü bir türlü görevden uzaklaştıramayınca, Şanlıurfa'da FETÖ operasyonları gerçekleştiren Ercüment Türkmen'i Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak geçici görevle Sakarya'ya getirdiği öğrenildi.

Türkmen'in, 'bir memurun evrak üzerinde yaptığı teknik bir hatası nedeniyle' FETÖ şüphesi gerekçesiyle açığa alındığı belirtildi. Uzun süre açıkta kalan emniyet müdürü Ercüment Türkmen'in, aklanıp görevine döner dönmez yeniden Şanlıurfa'ya tayin edildiği kaydedildi."
Habertürk
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