|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Adıyaman'da yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Adıyaman'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsünün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Mehmet Şeker idaresindeki 02 M 0312 plakalı minibüs, Esentepe Mahallesi TOKİ yolunda kontrolden çıkarak boş araziye devrildi.
Kazada yaralanan yolculardan Yusuf İlik 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Minibüsün altında kalan Kıymet Çavuş ise itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çavuş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bu haber 1,021 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI