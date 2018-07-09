Çocuk gelini çekmeyip, damadı dövdü

Malatya'da 16 yıldır düğün fotoğrafçılığı yapan Onur Albayrak, perşembe günü meslek hayatının en ilginç anlarını yaşadı. Albayrak, çekim için sabah saatlerinde Pınarbaşı Tabiat Parkı'na gittiğinde gelinin yaşının küçük olduğunu ve korku dolu ifadelerle kendisine baktığını görünce kıza yaşını sordu. Önce 15 diyen gelin adayı daha sonra "16" cevabını verdi. Albayrak, "Ben çocuk gelin fotoğrafı çekmiyorum" diyerek gelin-damat çekimi yapmayacağını söyledi. Bunun üzerine damatla tartışmaya giren Albayrak, yaşadıklarını HABERTURK.COM Ankara'dan Fırat Tur ve Habertürk Haber Merkezi'nden Ferdi Duru'ya şöyle anlattı:

"Olaydan 15 gün önce damat ofisimize geldi ve evlilik hazırlığında olduğunu, gelin-damat fotoğrafı çektirmek istediklerini söyledi. Geçen hafta perşembe günü sabah saatlerinde Pınarbaşı Tabiat Parkı'nda çekim yapmak üzere sözleştik. Çekim alanına gittiğimde gelinin yaşının çok küçük olduğunu ve korku dolu ifadelerle bana baktığını fark ettim. Gelin adayına yaşını sorduğumda önce '15' sonra da '16' dedi. 'Çocuk gelin fotoğrafı çekmiyorum' dedim. Bunun üzerine damat, 'Sen alacağın paraya bak, çekeceksin' diye karşılık verdi. Ben çekmeme konusunda ısrar edince hakaret ve küfürler savurarak üzerime geldi, yakama yapıştı. Ben de karşılık verdim. Orada bulunan diğer meslektaşlarımız kavgayı ayırdı. Biz hiç fotoğraf çekmeden arabamıza bindik ve çekim alanından ayrıldık.



'SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM'

Damat sanıyorum 27-28 yaşlarındaydı. Aileyi tanımıyorum. Biz çekim yapacağımız zaman tanışırız. Orada bulunan ve olayın tanığı olan bazı vatandaşlar, yaşananları sosyal medyadan duyurmuşlar. Ben de konunun basına nasıl intikal ettiğini sosyal medyadan öğrendim.

'TELEFONLARIM SUSMUYOR'

Konunun sosyal medyadan duyulmasından sonra telefonlarının susmadığını belirten fotoğrafçı Albayrak, 'İnsanlardan çok güzel tepkiler alıyorum. Türkiye'nin acı bir gerçeğine bir kez daha dikkat çekmeye vesile olmaktan dolayı çok mutluyum. Telefonuma binlerce mesaj geldi. Çiçek gönderenler oluyor. 65 yaşındaki bir kadın 'Sana sarılmak istiyorum' diye mesaj göndermiş' dedi.

'FARKINDALIK YARATTIM'

Bir daha böyle bir olayla asla karşılaşmak istemediğini ifade eden Albayrak, 'Fotoğrafçılar çocuk gelinlerin fotoğrafını çekmese, gelinlikçiler gelinlik satmasa, düğün salonları çocuk gelinlerin olduğu düğünlere kapılarını açmasa bu sorunun çözümüne bir parça da olsa katkı sağlar. Ben de yaşadıklarımla bu konuda bir farkındalık yaratabildiysem çok mutluyum' diye konuştu.

DAMADIN BURNU KIRILDI

Albayrak, "Çocuk gelin fotoğrafı çekemem" diyerek eşyalarını topladığı esnada, damat "Çekmek zorundasın" dedi. Yaşanan tartışmada damadın burnunun kırıldığı belirtildi. Olay sonrası iki taraftan herhangi bir şikayet gelmezken çiftin durumu merak konusu oldu.

"KORKTUĞU VE TİTREDİĞİ GÖRÜLÜYORDU"

Sosyal medyada gündem olan fotoğrafçı Onur Albayrak, 16 yıldır düğün fotoğrafçılığı yaptığını kaydederek, şunları anlattı:

"Olaydan 15-20 gün önce damat adayı stüdyomuza gelip fotoğraf için randevu aldı. Daha önce gelini görmedik. Perşembe günü sabah 10.00'da çekim alanında buluşmak üzere yola çıktık. Gittiğimde gelinlik giyen bir çocuk gördüm. Bakarken korktuğu ve titrediği görülüyordu. Yaşını sordum '15' dedi. Ben de damada dönüp çocuk gelin fotoğrafı çekmediğimi, bir başka fotoğrafçıyla anlaşmasını söyledim. Arkamı dönüp giderken hakaret etti, yakamdan tutunca da istem dışı kavgaya tutuştuk. Etrafta piknik yapanlar ile meslektaşlarımız vardı, araya girip ayırdılar. Olayın büyümemesi adına araca binip işyerimize gittik. Sonrasında ne oldu bitti bilmiyorum. Düğün gerçekleşti mi bilmiyorum."

"TANIMADIĞIM İNSANLAR SALDIRIYA KARŞI DÜKKANIMIN ÖNÜNDE NÖBET TUTTULAR"

Albayrak, "Fotoğrafçıdan damada anlamlı dayak" haberiyle sosyal medyada karşılaştığını ifade ederek, "Fotoğrafı kim çekti hiçbir fikrim yok. Bir daha olsa yaparım. Hiçbir kuvvet bana çocuk gelin çektiremez" dedi. Olaydan sonra olumlu tepkiler aldığını belirten Albayrak herhangi bir şikayet gelmediğini, herhangi bir fotoğraf kaydı alamadıkları için de şikayet için herhangi bir belge sunamadıklarını kaydetti. Albayrak, hiç tanımadığı insanların 'herhangi bir saldırı' olur diye dükkanının önünde birkaç gün nöbet tuttuklarını da sözlerine ekledi.

"ÇOCUKLARA DUVAK DEĞİL KIR ÇİÇEK TAÇLARI TAKILIR"

Albayrak, sosyal medya hesabında, "İki gündür bu haberi görüp gerek arayan gerek mesaj yazan tüm dostlara teşekkürler. Evet maalesef durum bu, keşke yaşanmasaydı ama yaşandı. Bir daha olsa gene çekmiyorum der miyim evet derim. Kimse kusura bakmasın, çocuk gelin de çocuk istismarıdır benim gözümde ve hiç bir kuvvet bana o çocuğun gelinlikle fotoğrafını çektiremez. Çocukların saçına duvak takılmaz, kır çiçekleri ile süslenmiş taçlar takılır ancak. Saygılarımla" açıklamasını yapmıştı.