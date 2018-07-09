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Tarım Bakanlığından unvan değişikliği sınavı için açıklama
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Unvan Değişikliği Sınavı'na ilişkin talepleri içeren toplam 143 dilekçeyi inceleyip karara bağladı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Unvan Değişikliği Sınavı'na ilişkin talepleri içeren toplam 143 dilekçeyi inceleyip karara bağladı.
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV KURULU KARARI
(09/07/2018 TARİHLİ DUYURU)
Kurulumuz, 11.07.2017 tarihli ve 81385164.774.05/13 saylı Bakanlık Makam Olur'u ile yapılması uygun görülen Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek olan Unvan Değişikliği Sınavı'na ilişkin talepleri içeren toplam 143 dilekçeyi incelemiş olup, bu kapsamda;
Bakanlığımızca ihtiyaç duyulan kadro ve branşlar her unvan değişikliği sınavı
için bağımsız olmak üzere kurum ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmakta ve
Makam Olur'u ile kesinleşmektedir. Dolayısıyla Sınav Genelgesi ile ilan edilen
kadro ve branşlara ekleme veya azaltma yetkisine Sınav Kurulu sahip olmadığından
bu tarz taleplerinin reddine,
Unvan Değişikliği Sınav Kurulunca oybirliği ile karar verilmiştir.
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