1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İYİ Partili Dervişoğlu: Uzatılan eli geri çeviremezsiniz

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) yemin töreninde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaşma anı sosyal medyada tartışılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan açıklama geldi
09 Temmuz 2018 14:32
Yazdır
İYİ Partili Dervişoğlu: Uzatılan eli geri çeviremezsiniz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu , TBMM'deki yemin töreninde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin yanına giderek, tokalaştı. Tokalaşma anı, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde, ' Müsavat Dervişoğlu , Bahçeli'nin elini öptü' diye yorumlanıp tartışıldı. Dervişoğlu, tartışma ve eleştirilerle ilgili açıklama yaptı. Devlet Bahçeli 'nin elini öpmediğini söyleyen Dervişoğlu, "Öncelikle bilinmesini isterim ki ben İYİ Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekiliyim.

Siyasi duruşum, tavrım ve ilkelerim, mensubiyet şuurumun tartışılmasına asla izin vermez. Medeni ilişkilerimden ve terbiyemden ise şahsen ben mesulüm" dedi.

Siyaset ile özel ilişkilerin birbiriyle karıştırmadan yürütülmesinden yana olduğunu belirten Dervişoğlu, İYİ Parti'nin kuruluş aşaması ve kongre sürecinde yaşadıklarına atıfta bulunarak, "Kongreler ve seçim sürecinde ağır ithamlara ve iftiralara muhatap olduğumuz da bilinen bir gerçektir.

Sayın Bahçeli benim hem hocam hem de ayrıldığım partinin genel başkanıdır" diye konuştu.

'SÖYLEDİKLERİNİ TEKZİP NİTELİĞİNDE'

Seçim kampanyası döneminde, Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik inciti beyanlarının olduğunu söyleyen Dervişoğlu, "Kampanya döneminde Bahçeli'nin asla kabullenemeyeceğimiz birçok incitici beyanı olmuştur.

Ancak yemin töreni esnasında kürsüye çıkan her milletvekilimizi alkışlamış ve tebrik ederek memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Bu İYİ Parti ve bizler için söylediklerinin tekzibi anlamına da gelen bir davranıştır.

Bu şartlar altında uzatılan eli geri çeviremezsiniz. Bu tür şeyler siyasette olağandır ve duygusal bir alana taşınarak istismar edilmemelidir" dedi.

"BU ARTIK AŞILMALI"

Aynı gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de karşılaştıklarını, tokalaştıklarını ve iyi dileklerde bulunduklarını, ancak hiçbir yerde bir spekülasyon yaşanmadığını belirten Dervişoğlu, tartışmaların siyasi geçmişlerinden kaynaklı olduğunu ifade ederek, "Bu artık aşılmalı" dedi.
Cumhuriyet
Bu haber 17,575 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan için 101 pare top atışı
09 Temmuz 2018 19:30		 HSK'de müsteşarın görevleri bakan yardımcısına verilecek
09 Temmuz 2018 19:20
Radyo ve televizyonlara 90 dakika 'eğitici yayın' zorunluluğu
09 Temmuz 2018 19:12		 Başkan Erdoğan: Allah bizi milletimize mahcup etmesin
09 Temmuz 2018 19:09
'Son Başbakan' Yıldırım, 002 ile son kez TBMM'ye gitti
09 Temmuz 2018 19:06		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninden izlenimler
09 Temmuz 2018 19:02
BTK'nın başkanı ve üyeleri, Cumhurbaşkanınca atanacak
09 Temmuz 2018 18:59		 Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kanunlarında değişiklik
09 Temmuz 2018 18:56
TETAŞ EÜAŞ bünyesine dahil edildi
09 Temmuz 2018 18:51		 Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti
09 Temmuz 2018 18:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
15:28 - Yeni KHK yayımlandı... Teşkilat kanunları lağvedildi
Sosyal medyada dolaşan iki ayrı Kabine listesi
16:27 - Yeni KHK ile 4 kamu kurumu kapatıldı
Emekli ve memura ilk ödeme geliyor...
08:05 - Yeni başlayan vekil ve bakanlar ne kadar maaş alacak?
Seçilemeyen MHP'li aday Bakan olacak
17:49 - 657 sayılı Kanunun, toplam 55 maddesinde, teknik düzenlemeler yapıldı
Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden profesör KHK ile ihraç edildi
16:02 - Flaş! Tüm Bakanlık müşaviri kadroları iptal edildi
İYİ Parti'de el öpme krizi: Derhal terk etsinler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Melih Germiyan 4
Torino atı 4
barzani'nin resmi davetli olarak tbmm'ye gelmesi 2
Riyad Mahrez 1
Garibnüvaz 3
kadınların otuz yaşından sonra çökmesi 6
09.07.2018 cumhurbaşkanı yemin töreni 1
onur albayrak 2
bertaraf et 1
henry onyekuru 4
SON İLANLAR
Balıkesir Kepsut Belediyesi Memur Alım İlanı
Yunak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Elazığ Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
Hatay İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türk Patent Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam