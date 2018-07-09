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Şanlıurfa'da elektrik tellerine sürtünen tır yandı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde elektrik tellerine sürtünen saman yüklü tır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde elektrik tellerine sürtünen saman yüklü tır yandı.
Lokman Aksak'ın kullandığı 34 GN 9529 plakalı saman yüklü tır, Kepirhisar Mahallesi'nde elektrik tellerine sürtündü.
Sürtünmenin etkisiyle çıkan kıvılcım samanların tutuşmasına neden oldu. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında tır kullanılamaz hale geldi.
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