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İnce: Saray yapmaya paranız var, demiryolu bakımına yok
CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün Tekirdağ'da yaşanan tren faciasıyla ilgili, "Saraylar yapmaya paranız var, demiryollarının bakımını yapmaya paranız yok" ifadesini kullandı
Tekirdağ'da Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonunun raydan çıkması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükselirken, tepkiler de artıyor.
Demiryollarının bakımının yapılmadığını belirten ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam gerçekleştirilecek yemin törenine atıfta bulunan Muharrem İnce, sosyal medyadan yaptığı açıklamada tepkisini şu sözlerle ifade etti:
"Saraylar yapmaya paranız var, demiryollarının bakımını yapmaya paranız yok! Yoldan çıkan tren değil bilimi yok sayanların aklıdır.
Yoldan çıkan bu akıl kaynakları kendine akıtmaya, o kaynaklarla görkemli törenler yapmaya devam ediyor!"
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