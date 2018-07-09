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24 kişinin öldüğü kazada makinistlerin ifadesi ortaya çıktı
Tekirdağ'da 24 kişinin yaşamını yitirdiği trenin makinistlerin ifadeleri ortaya çıktı. İfadelere göre, lokomotif, menfeze girince zemindeki boşluk nedeniyle tren sarsıldı. Makinistler, zeminle ilgili sorun olduğunu anlar anlamaz treni durdurmak için freni çekti. Makinistler, "Sarsıntıyı hissettik ve frene bastık" dedi
Tekirdağ'da 24 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasıyla ilgili makinistler Halil Altınkaya ile Suat Şahin ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağrıldı. Makinistler ve tren şefi, kaza sonrasında Ankara'daki yetkililere de o anları anlattı.
Edirne'den İstanbul'a giden tren, Balabanlı-Çorlu arası 162. kilometrede saatte 100-110 kilometre hızla seyrediyordu. Makinistler, saat 17.00 sularında kazanın meydana geldiği menfeze yaklaştı. Makinistler Altınkaya ve Şahin, raylarda ve traverslerde olağanüstü bir durum görmedi. Yalnızca, kazaya neden olan bölgede rayların bir miktar suyla kaplı olduğunu belirttiler.
Lokomotif, menfeze girince zemindeki boşluk nedeniyle tren sarsıldı. Makinistler, zeminle ilgili sorun olduğunu anlar anlamaz treni durdurmak için freni çekti. Makinistler, "Sarsıntıyı hissettik ve frene bastık" dedi.
Lokomotif ve ardından gelen vagon menfezi geçti. Sonraki 5 vagon trenin ağırlığının da oluşturduğu güçlü sarsıntının etkisiyle raydan çıktı ve devrildi. Lokomotif ve birinci vagonun, frene basıldıktan sonra 120 metre daha gittiği belirtildi. Makinistler, tüm bunların saniyeler hattı saliseler içinde olduğunu kaydetti.
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