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Biçerdöverden sıçrayan kıvılcım mahsulü kül etti
Kayseri'de biçerdöverin kuyruk milinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangında, 24 dekarlık buğday ve arpa yandı
Kayseri'de arpa ve buğday ekili 24 dekarlık alan, biçerdöverden sıçrayan kıvılcım sonucu çıkan yangında kül oldu.
Sarıoğlan ilçesinde Adem Armağan'a ait arpa ve buğday ekili 24 dekarlık tarlanın hasadı sırasında, biçerdöverin kuyruk milinden sıçrayan kıvılcım yangına sebep oldu.
Kısa sürede büyüyen yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen çiftçiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü.
Armağan'a ait 24 dekarlık tarladaki mahsul tamamen yandı.
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince belirlenecek zararın, sigorta şirketi tarafından karşılanacağı öğrenildi.
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