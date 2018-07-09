1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin makine ihracatı ilk yarıda 8,3 milyar dolara yükseldi

Türkiye'nin makine ihracatı, bu yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 8,3 milyar dolara ulaştı
09 Temmuz 2018 15:27
Yazdır
Türkiye'nin makine ihracatı ilk yarıda 8,3 milyar dolara yükseldi

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2018'in ilk yarısında makine sektörünün toplam ihracatının 8,3 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Makine ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış kaydettiğini vurgulayan Karavelioğlu, Almanya, ABD ve İngiltere'ye ihracatın ortalama yüzde 20 büyüdüğünü, Rusya ve Romanya'ya yapılan ihracatta ise yüzde 51'lik artış sağlandığını belirtti.

Karavelioğlu, dünya ekonomisindeki durgunluğun sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümeye dönüşmekte olduğu kanısının öncelikle üretim yatırımlarına hız kazandırdığını, üretimin ana unsuru olan makinelerin imalatçılarının da bu sevindirici gelişmeden payını aldığını kaydetti.

Makinede üretim ve fiyatların diğer bütün mallardan fazla arttığını, yatırımların yavaşladığı veya askıya alındığı dönemdeki kayıpların telafi edildiğini, dünya makine ticaretinin yüzde 10 büyüdüğünü aktaran Karavelioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ar-Ge ve kalite yatırımlarımızı tamamlayıp üretim sürecine dahil ettik. Türk makineleri 5 yıl önceye göre çok daha rekabetçi ve verimli hale geldi. Kurumsallaşma çalışmalarımız ve yurt dışı tanıtım faaliyetlerimiz de dünyanın her yerinden makine kullanıcılarının, imalatçımızın sağladığı ilerlemeyi fark etmesini sağladı. Bugün ihracat artış hızımız bütün ülkelerin üzerinde. İhracat yaptığımız ülkelere baktığımızda Almanya, ABD ve İngiltere'ye ihracat artışımız yüzde 20'li seviyelere ulaşırken, Rusya ve Romanya'ya ihracatımızda yüzde 50 düzeyinde bir artış sağlandığı görüyoruz. Hollanda ve Özbekistan pazarlarındaki artış ise yüzde 70 seviyesinde."

"Hedef, toplam ihracattan yüzde 15-20 pay almak"

Karavelioğlu, ilk 5 ürün grubu içerisinde en büyük ihracat artışının yüzde 29 ile inşaat makineleri, yüzde 28 ile de pompa ve kompresörlerde kaydedildiğini belirterek, ilk yarıda yük kaldırma, taşıma ve istifleme makinelerinin ise yüzde 35 artışla alt sektörler bazında en fazla ihracatını geliştiren ürün grubu olduğunu bildirdi.

Yıl sonu ihracat hedeflerinin 18 milyar dolar olduğunu anımsatan Karavelioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. Klima ve soğutma makinelerinde 1 milyar doların aşıldığı yılın ilk yarısında makine ve aksamlarının toplam ihracatı 8,3 milyar dolara ulaştı. Bizim 2023 hedefimiz, makine ihracatımızın toplam ihracatımız içindeki payını, ileri ülkelerde olduğu üzere yüzde 15-20 bandına yerleştirmektir. Gelirinin büyük kısmını makineden, yani teknolojiden sağlayacak Türkiye'nin rekabet gücü, diğer ülkeler için dikkat çekici bir hale gelir."

Uğur Aslanhan
Anadolu Ajansı
Bu haber 385 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin en büyük lavanta tarlasında hasat başladı
09 Temmuz 2018 11:25		 Maliye Bakanlığı 'vergi borçlularını' açıklayacak
09 Temmuz 2018 09:49
28 bin kişiye saha eğitimi
09 Temmuz 2018 07:10		 Kaçak turlar turizme darbe vuruyor
08 Temmuz 2018 21:38
Kapatılması bekleniyordu, kapasite artışı istendi
08 Temmuz 2018 14:49		 TESK'ten 'faiz indirimi devam etsin' talebi
08 Temmuz 2018 09:45
Dev AVM'nin satışı için onay çıktı
07 Temmuz 2018 23:21		 Trabzon Havalimanı'nda yolcu sayısı yüzde 8 arttı
07 Temmuz 2018 17:15
Havacılık sektörü yeni havalimanıyla uçuşa geçecek
07 Temmuz 2018 15:51		 İzmir Karşıyaka'da memurlara yüzde 30 zam
07 Temmuz 2018 12:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Yeni KHK yayımlandı... Teşkilat kanunları lağvedildi
Sosyal medyada dolaşan iki ayrı Kabine listesi
Yeni KHK ile 4 kamu kurumu kapatıldı
Emekli ve memura ilk ödeme geliyor...
Yeni başlayan vekil ve bakanlar ne kadar maaş alacak?
Seçilemeyen MHP'li aday Bakan olacak
657 sayılı Kanunun, toplam 55 maddesinde, teknik düzenlemeler yapıldı
Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden profesör KHK ile ihraç edildi
Flaş! Tüm Bakanlık müşaviri kadroları iptal edildi
İYİ Parti'de el öpme krizi: Derhal terk etsinler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
90 yaş hayali 3
Riyad Mahrez 1
yabancı futbolcuların hanımları 1
pinti 2
Direksiyon başında internete giren şoför 1
recep tayyip erdoğan için para bastırılması 1
chp'nin erdoğan yemin ederken ayağa kalkmaması 2
kadına bayan diyen yazar 6
ben böyleyim 1
kadınların otuz yaşından sonra çökmesi 6
SON İLANLAR
Balıkesir Kepsut Belediyesi Memur Alım İlanı
Yunak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Elazığ Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
Hatay İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türk Patent Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam