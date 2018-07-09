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15 Temmuz Şehitler Köprüsü 'karar davasına' çağrı

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, dernek olarak, milletvekilleri, yerel yöneticileri, STK'ları ve tüm halkı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası'nın karar duruşmasına katılmaya davet ettiklerini bildirdi
09 Temmuz 2018 15:33
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü 'karar davasına' çağrı

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, Şehitler Makamında gerçekleştirilen buluşmada gazetecilere yaptığı açıklamada, FETÖ'nün 15 Temmuz gecesinde kirli yüzünün ortaya çıktığının anlaşıldığını anlattı.

Şebik, "Her işi hile, yalan, desise, kumpas üzerine kurulu olan Fetullahçı Terör Örgütü, sonunun yaklaşmakta olduğunu ve artık daha fazla saklanamayacağını gayet iyi biliyordu. Bir şarlatanın afyonladığı, üzerlerine Türk askeri üniforması giymiş hainler, son bir gayretle kanlı bir darbeye kalkıştı." diye konuştu.

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle sokağa çıkan insanların, vatanları uğruna canlarından vazgeçerek kahramanlığı tüm dünyaya gösterdiklerini belirten Şebik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gece en büyük kahramanlıklardan birisi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleşmiştir. Hiç tereddüt etmeden halkın üzerine kurşun yağdıran, tankla ateş eden hainler burada 34 vatandaşımızı şehit etmiş, fakat hain emellerine ulaşamamıştır. Şehitlerimizin aziz hatırası bizim yüreğimizde daima yaşayacaktır. Darbeci hainler ise sonsuza dek nefretle anılacaktır. 15 Temmuz gecesi köprüde gözünü kırpmadan, bilerek, isteyerek 34 vatandaşımızı şehit edip onlarca kişiyi yaralayan hainlerin görülmekte olan davası, 12 Temmuz Perşembe günü karara bağlanacak. İnanıyoruz ki adalet yerini bulacak, bu ülkeye ihanet eden hiçbir hain, cezasız kalmayacak ve bu hain topluluk kapatıldıkları hapishane duvarları arkasında çürüyüp gideceklerdir. Çünkü hainler iflah olmazlar. Bu onların dünyadaki cezalarıdır. Muhakkak ki kıyamet günü daha ağır bir ceza ile cezalandırılacaklardır."

Şehitlerin hatırasının daima yüreklerde yaşayacağını ifade eden Şebik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ilişkin davaların takip edilmesini önemsediklerini belirtti.

Şebik, şunları kaydetti:

"Çünkü görüyoruz ki 15 Temmuz öncesi Paralel Yapı ile mücadeleye engel olmaya çalışan odaklar bugün de kılıktan kılığa girerek, şekil değiştirerek, türlü oyunlar planlayarak Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarını mağdurmuş gibi göstermeye, bir yolunu bulup bu hainleri kurtarmaya, 'Kontrollü Darbe' gibi ne olduğu belirsiz yaftalarla yapılan hainliği örtbas etmeye, hafifletmeye çalışmaktadır. Biz darbeci hainlerin peşinde olmaya, onların hak ettikleri cezaları almasını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Sadece suçüstü yakalanan hainlerin değil onları koruyup kollamaya çalışan tüm odakların da peşinde olacağız.15 Temmuz Derneği olarak, milletvekillerimizi, yerel yöneticilerimizi, STK'ları ve tüm halkımızı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası'nın bu karar duruşmasına katılmaya davet ediyoruz."

Anadolu Ajansı
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