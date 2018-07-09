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İstanbul'da toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli olacak
İstanbul'da, Kurban Bayramı dolayısıyla, 20 ile 24 Ağustos tarihleri arasında toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli olmasına karar verildi
İstanbul'da, Kurban Bayramı dolayısıyla, 20 ile 24 Ağustos tarihleri arasında toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli olmasına karar verildi.
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