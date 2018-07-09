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112'ye asılsız ihbara para cezası

Anayasa değişikliğine uyum kapsamındaki 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarla meşgul edenlere valiliklerce 250 lira idari ceza uygulanacak
09 Temmuz 2018 16:16
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112'ye asılsız ihbara para cezası

Anayasa değişikliğine uyum kapsamındaki 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarla meşgul edenlere valiliklerce 250 lira idari ceza uygulanacak.

Olağanüstü Hal kapsamında çıkartılan 703 Sayılı KHK, Resmi Gazetenin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 14 Şubat 1985 tarihli 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat Görevleri Hakkındaki kanunun adı "İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile İl Yatırım Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun" şeklinde değiştirildi.

İlgili kanunun "taşra teşkilatı"na ilişkin maddesi "il yatırım ve hizmetleri" ismini aldı.

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, illerde her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini, Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı aracılığıyla yapabilecek.

İşler karşılığı yapılacak kaynak transferlerinin hangi aşamada ne surette avans veya tahakkuk suretiyle yapılacağı, ihaleye çıkılmasında kaynağın sağlanması yöntemi, avans karşılığı ödeneğin saklı tutulması, ödenek devri, aranacak belgeler ile bu kapsamdaki diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından müştereken belirlenecek.

Bu kapsamında Başkanlık aracılığıyla yapılacak işlere ilişkin ödenekler, kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde ayrı tertiplerde izlenecek. Bu ödeneklerden diğer tertiplere aktarma yapılamayacak ve başka amaçlarla kullanılamayacak. Söz konusu tertiplerde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımlar ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilecek.

İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlıkça tespit edilmesi durumunda, vali uygun süre vererek hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmesini isteyecek.

Hizmet ve yatırımın verilen sürede gerçekleşmemesi halinde, vali söz konusu yatırım ve hizmetin ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini isteyebileceği gibi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı aracılığıyla da yerine getirebilecek.

Yapılan veya yapılacak harcamalar karşılığı tutarlar ilgili kurumun pay ve ödeneklerinden tahsis yapan kurum tarafından kesilerek ilgili başkanlığa veya hizmeti yerine getiren diğer kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecek.

- İlçe kaymakamlıklarında dernekler birimi olmayacak

Bu kapsamda ilgili genel bütçeli idarelere aktarılan tutarları, bir yandan genel bütçenin işaretli cetveline gelir, diğer yandan bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve yıl içerisinde harcanmayan kısımlarını ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkili olacak.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılan tutarların bütçeleriyle ilişkilendirilmesi bu kurumların tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

5253 sayılı Dernekler Kanununa getirilen yeni düzenlemeyle Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan ilçe kaymakamlıklarında dernekler birimi oluşturulmayacak.

703 sayılı KHK'ye göre, 30 Mart 2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununda yapılan değişiklikle, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarla meşgul edenlere valiliklerce 250 lira idari ceza uygulanacak.
Memurlar.Net
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