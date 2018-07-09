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Şentop: Bedelli askerlik KHK ile düzenlenebilir
AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Şentop, TBMM'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı yemin töreni öncesi Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Şentop, bedelli askerlik ile ilgili, "Bedelli askerlik ile ilgili kanunla yapılmış. Şahsi kanaatim, bu konu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilir. TSK ihtiyaçlarına göre yapılabilir" ifadelerini kullandı
AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Şentop, bedelli askerlik konusunda, "Bedelli askerlik ile ilgili kanunla yapılmış. Şahsi kanaatim, bu konu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilir" dedi.
HABERTURK.COM yazarı Muharrem Sarıkaya ve HABERTÜRK Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem'in sorularını yanıtlayan Şentop, bedelli askerlik hakkında açıklamalarda bulundu.
Şentop, "Anayasa'da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kanun arasındaki ilişkileri belirledik. Bedelli askerlik ile ilgili kanunla yapılmış. Şahsi kanaatim, bu konu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilir. TSK ihtiyaçlarına göre yapılabilir. Bazı düzenlemeler yapılabilir" dedi.
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