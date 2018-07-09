GAÜN Rektörü'nün eşi Mehtap Yılmaz gözaltına alındı

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür'ün eşi Mehtap Yılmaz , kaldığı otelden polis ekiplerince karakola götürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılmak için Ankara'ya giden Yılmaz'ın gözaltı sebebi henüz bilinmiyor

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Mehtap Yılmaz, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yılmaz, sosyal medyadan şu paylaşımlarda bulundu: "An itibariyle polis zoruyla karakola götürülüyorum! Adi bir suçlu gibi otelden alınmak onur kırıcı bir durum! @RT_Erdogan ın yemin törenini göremezsem kahrımdan ölürüm! Avukatıma ulaşamıyorum:) işim Allah'a kaldı:).

Polis kardeşlerimde bir sıkıntı yok! Gençlerimize maaşallah! Reis'in Başkanlık yeminini görsem, öyle alsalar olmaz mı? Ya yerim belli adresim belli sonuçta! Bir gece öncesinden Ankara'ya gelelim de dinlenelim dedik nasip olmadı. Karakolda sabahladık. Reis'in yemin törenini kaçırmam inşallah!"