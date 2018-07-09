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Samsun'da hastanede rüşvet iddiası: 28 gözaltı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde rüşvet alındığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, aralarında bir plastik cerrahın da bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli plastik cerrah M. A'nın hastaları kaydetmeden ameliyat ve estetik operasyon yaptığı iddiasıyla savcılığa verilen bir dilekçe üzerine soruşturma başlatıldı.
"Bıçak parası" adı altında rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler M. A. ile sekreter H. Y. ve medikal işi yapan S.Ş. ile hastane çalışanlarının da bulunduğu 28 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılardan 25'i emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler M. A, H.Y. ve S. Ş. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
M. A, adliye girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, suçlamaları reddederek, "Bir yanlış anlaşılma var o da düzelecek. Sadece keyfi ameliyatların ücretlerini ödemişler. Keyfi dolgu, botoks..." ifadelerini kullandı.
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