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Erdoğan yemin etti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başladı
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'te yemin etmesiyle birlikte parlamenter sistem sona erecek. Külliye'de görkemli bir tören yapılacak ve Erdoğan yeni kabineyi açıklayacak. Türkiye'nin yönetim sistemi değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti Türkiye yeminle birlikte resmen parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'ten ayrıldıktan sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından da Beştepe'de "Cumhurbaşkanı Göreve Başlama" töreni düzenlenecek.
Beş-altı binlik bir davetli listesi hazırlandı. O toplantıya 81 ilden davetlilerin yanısıra, yabancı devlet başkanları, yabancı misyon şefleri ve siyasi parti temsilcileri de katılacak.
Saat 21.30'da yeni kabine açıklanacak. Erdoğan, kabinede Meclis'ten isimlerin olabileceği gibi, partili olmayan isimlerin de yer alabileceğini açıklamıştı. Yeni kabine ilk toplantısını 13 Temmuz Cuma günü gerçekleştirecek.
Erdoğan'ın yemin töreni ile kabinenin açıklanacağı zaman aralığında, ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi de yayımlanacak. O kararname ile bakanlıklar yeniden yapılandırılacak.
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