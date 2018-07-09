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Diyanet, sınav görevlisine ücret ödeyecek
Diyanet İşleri Başkanlığı, MEB de olduğu gibi, sınavlarda görev alacak personele ücret ödeyecek
Yayımlanan 703 sayılı KHK'ya göre. Diyanet İşleri Başkanlığı, MEB de olduğu gibi, sınavlarda görev alacak personele ücret ödeyecek. Sınav ücreti, her bir gün için, 600*maaş katsayısı = 60 TL olacak.
Sınav ücreti, her bir gün için, sınavlarda soru hazırlama komisyonu üyesi, sınav komisyonu üyesi olarak görevlendirilen personele de ödenecek.
İŞTE 703 SAYILI KHK'DA YER ALAN HÜKÜM
o) Ek 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Ek Madde 6- Başkanlıkça yapılan sınavlarda soru hazırlama komisyonu üyesi, sınav komisyonu üyesi ve sınav görevlisi olarak görevlendirilen personele sınav ücreti ödenir.
Sınav ücreti; sınavda görevlendirilenlere her bir gün için aşağıdaki gösterge rakamlarının 657 sayılı Kanuna göre aylıklar için belirlenen memur maaş katsayısının çarpımından oluşur.
Sınav Görevi--- Gösterge Rakamı
Soru Hazırlama Komisyonu Üyesi-- 600
Sınav Komisyonu Üyesi- 600
Sınav Görevlisi- 500
Sınav görevlendirmelerinde; bir kişi bir bütçe yılı döneminde en fazla 10 defa görevlendirilebilir.
Bir sınavda aynı kişiye günlük bir sınav ücreti ödenir.
Bu madde kapsamında sınav ücreti ödenenlere, 19/02/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla başka bir ücret ödenmez."
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