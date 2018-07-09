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Diyanet, sınav görevlisine ücret ödeyecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, MEB de olduğu gibi, sınavlarda görev alacak personele ücret ödeyecek
09 Temmuz 2018 16:49
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Diyanet, sınav görevlisine ücret ödeyecek

Yayımlanan 703 sayılı KHK'ya göre. Diyanet İşleri Başkanlığı, MEB de olduğu gibi, sınavlarda görev alacak personele ücret ödeyecek. Sınav ücreti, her bir gün için, 600*maaş katsayısı = 60 TL olacak.

Sınav ücreti, her bir gün için, sınavlarda soru hazırlama komisyonu üyesi, sınav komisyonu üyesi olarak görevlendirilen personele de ödenecek.

İŞTE 703 SAYILI KHK'DA YER ALAN HÜKÜM

o) Ek 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Ek Madde 6- Başkanlıkça yapılan sınavlarda soru hazırlama komisyonu üyesi, sınav komisyonu üyesi ve sınav görevlisi olarak görevlendirilen personele sınav ücreti ödenir.

Sınav ücreti; sınavda görevlendirilenlere her bir gün için aşağıdaki gösterge rakamlarının 657 sayılı Kanuna göre aylıklar için belirlenen memur maaş katsayısının çarpımından oluşur.

Sınav Görevi--- Gösterge Rakamı

Soru Hazırlama Komisyonu Üyesi-- 600

Sınav Komisyonu Üyesi- 600

Sınav Görevlisi- 500

Sınav görevlendirmelerinde; bir kişi bir bütçe yılı döneminde en fazla 10 defa görevlendirilebilir.

Bir sınavda aynı kişiye günlük bir sınav ücreti ödenir.

Bu madde kapsamında sınav ücreti ödenenlere, 19/02/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla başka bir ücret ödenmez."
Memurlar.Net - Özel

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