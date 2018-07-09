Sivil imamdan 'montaj' savunması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 sanığın yargılandığı davada, sanık savunmaları alındı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, davanın sivil sanıklarından Harun Biniş ve Kemal Batmaz hakkında İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla yeni davaların açıldığını, her iki sanıkla ilgili dosyaların Akıncı Üssü davası ile birleştirilmesine karar verildiğini açıkladı.

Başkan Giray'ın özetini okuduğu Biniş hakkındaki iddianamede, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin burs ve kurban bağışı adı altında FETÖ'ye finansman sağladığı, Biniş'in de holdinge bağlı şirketlerde yönetici olarak çalıştığı anlatıldı.

Şirket faaliyetlerine ilişkin bütün talimatların örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den geldiği belirtilen iddianamede, şirket çalışanlarının örgütün kriptolu haberleşme programlarını kullandığı ve şirket çalışanlarının kod adı kullanarak, hücre tipi yapılanmada bulundukları kaydedildi.

İddianamede, ayrıca sivil imam Biniş'in, 2 ayrı telefon hattı üzerinden 11 Ağustos 2014'ten itibaren kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına da değinildi.

Sanık Kemal Batmaz hakkında hazırlanan iddianamede, Batmaz'ın, FETÖ'nün "mütevelli heyeti"nde bulunduğu, FETÖ elebaşı Gülen'in talimatı üzerine, Bank Asya hesabında artış bulunduğu ifade edildi.

İddianame özetlerinin okunmasının ardından sanıkların ek savunmalarının alınmasına geçildi.

Darbe girişimiyle alakasının bulunmadığını iddia eden Biniş, soruşturma aşamasında kendisine gösterilen Akıncı Üssü'nde çekilen fotoğrafın "montaj" olduğunu ileri sürdü.

"Yalanlarınızdan bıktık"

Zaman zaman sanık avukatları ve müştekiler arasında sözlü tartışmaların yaşandığı duruşmada, müştekilerden sanıklara, "Yalanlarınızdan bıktık" tepkisi geldi.

Duruşmaya öğle arası verildi.