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Uşak merkezli FETÖ operasyonu: 5 tutuklama
Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı
Uşak merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, İstanbul, İzmir, Sakarya ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B, S.Ö, Ü.Ç, E.B. ve H.K. çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlarından tutuklandı, H.D. ile R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uşak merkezli 5 ilde 5 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda FETÖ ile iltisaklı iş yerlerinde çalıştıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" içeriklerinde isimlerinin geçtiği iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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