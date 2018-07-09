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Antalya'da market soyguncusu kardeşler yakalandı
Alınan bilgiye göre, bir zincir marketin Kepez ilçesindeki iki şubesinin 6 Temmuz'da soyulması üzerine çalışma başlatan gasp bürosu ekipleri, şüphelilerin B.S.E. (28) ve kardeşi O.S.E (19) olduğunu tespit etti
Marketlerden 2 bin 426 lira çaldıkları saptanan kardeşler, yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Çeşitli suçlardan kayıtları bulunan kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soygun anı güvenlik kamerasında
Öte yandan, başka bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kırmızı kapüşonlu ve siyah şapkalı iki kardeş B.S.E ile O.S.E kasaya geliyor.
Kardeşlerden B.S.E bir anda kasadaki kadını etkisiz hale getirirken, O.S.E paraları alıyor.
Hızla marketten ayrılan kardeşler yaya olarak kaçıyor.
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