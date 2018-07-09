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Antal'da denize giren 79 yaşındaki kadın boğuldu
Antalya'da serinlemek için denize giren 79 yaşındaki kadın boğuldu
Antalya'nın Finike ilçesinde serinlemek için denize giren iki kadından biri boğuldu, diğeri yoğun bakıma alındı.
Alınan bilgiye göre, Sahilkent Mahallesi Akdeniz Bulvarı sahilinde dün akşam üzeri serinlemek için birlikte denize gire Aynur Dumlupınar (79) ile Perihan Koloğlu (57) bir müddet sonra suda çırpınmaya başladı. Olayı gören vatandaşların denizden çıkardığı iki kadına da ilk müdahale sahilde yapıldı.
112 Acil Servis ekibi, Aynur Dumlupınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Hayata döndürülen Perihan Koloğlu ise ambulansla Kumluca'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Koloğlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Dumlupınar'ın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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