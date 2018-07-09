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Haliç'teki deniz taksilerde yangın
İstanbul Haliç'te bağlı bulunan 3 deniz takside yangın çıktı. İtfaiye, yangına denizden ve karadan müdahale etti
İstanbul Haliç'te sahilde bulunan deniz taksilerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye, yangına denizden ve karadan müdahale etti. Yanan taksiler kullanılamaz hale geldi.
Yangın çıkan deniz taksiler, kıyıda demirli duruyordu. Yangının çıkış sebebi henüz belli değil.
Taksiler Avrupa-Anadolu Yakası arasında çalışıyor.
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