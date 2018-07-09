|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Öğretmenlik sözlü sınav sonuçları için açıklama
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarının bu hafta açıklanacağını belirtti.
Memurlar.net olarak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Törenine davet edildiğimiz belirtmiştik.
Külliye'de Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile görüştük. Bakan Yılmaz'a sözlü sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorduk.
Bakan İsmet Yılmaz, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarının bu hafta açıklanacağını belirtti.
Bu haber 13,285 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI