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Öğretmenlik sözlü sınav sonuçları için açıklama

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarının bu hafta açıklanacağını belirtti.
09 Temmuz 2018 18:22
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Öğretmenlik sözlü sınav sonuçları için açıklama

Memurlar.net olarak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Törenine davet edildiğimiz belirtmiştik.

Külliye'de Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile görüştük. Bakan Yılmaz'a sözlü sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorduk.

Bakan İsmet Yılmaz, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarının bu hafta açıklanacağını belirtti.
Memurlar.Net - Özel

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