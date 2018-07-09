1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kazanın meydana geldiği rayların onarımı sürüyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen ve 24 vatandaşın hayatını kaybettiği tren kazasında, raylardaki onarım çalışmaları sürerken, kullanılamaz hale gelen vagonların, onarılan raylardan getirilecek vinçle kaldırılacağı öğrenildi.
09 Temmuz 2018 18:43
Yazdır
Kazanın meydana geldiği rayların onarımı sürüyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında, aşırı yağış sebebiyle menfez altı toprak kayması sonucu meydana gelen tren kazasının yaşandığı bölgede, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işçilerinin onarım çalışmaları hızla sürüyor.

Olay yerinin iki ayrı ucunda çalışan işçiler, vinç yardımıyla yeni travers taşlarını ve raylarını döşerken, bu işlemin en erken yarına kadar süreceği tahmin ediliyor.

Tren yolunun kenarında devrik şekilde bulunan vagonların bulunduğu bölüme, basın mensupları ve sivillerin geçmesine izin verilmiyor. Cumhuriyet savcısının talimatıyla, jandarma ekipleri tarafından kontrolün sağlandığı alanda, bilirkişilerin incelemelerde bulunabileceği ifade edilirken, CHP Edirne milletvekilleri Erdin Bircan ile Okan Gaytancıoğlu, kaza yerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

AA muhabirinin, kaza alanında görev yapan TCDD çalışanlarından edindiği bilgiye göre, onarım çalışmalarının 3 günde tamamlanması öngörülüyor. İlk önce taşlar ve rayların yerleştirilmesi, daha sonra onarılan raylardan geçirilecek bir vinçle vagonların kaldırılmasının planlandığı belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 211 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Antalya'da, devrilen araçta ölen 4 kişi defnedildi
09 Temmuz 2018 18:40		 Tamamlanınca 1,5 saatlik yol 45 dakikaya düşecek
08 Temmuz 2018 21:33
Bir ilçeyi yasa boğan ölüm!
08 Temmuz 2018 21:28		 2 işçinin öldüğü kaçak kömür ocağının sahibi tutuklandı
08 Temmuz 2018 21:18
Elazığ'da trafik kazası: 10 yaralı
08 Temmuz 2018 20:29		 Tekidağ'daki tren kazasında 10 ölü, 73 yaralı var
08 Temmuz 2018 20:25
Tren kazası bölgesine askeri helikopterler gönderildi
08 Temmuz 2018 19:57		 İBB 6 kurtarma aracını tren kazası bölgesine gönderdi
08 Temmuz 2018 19:51
Sümela Manastırı kapalı döneminde bile rağbet görüyor
08 Temmuz 2018 19:23		 İzmit-Kandıra yolunda zincirleme kaza: 1 ölü, 15 yaralı
08 Temmuz 2018 18:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Yeni KHK yayımlandı... Teşkilat kanunları lağvedildi
Sosyal medyada dolaşan iki ayrı Kabine listesi
Yeni KHK ile 4 kamu kurumu kapatıldı
Emekli ve memura ilk ödeme geliyor...
Yeni başlayan vekil ve bakanlar ne kadar maaş alacak?
Seçilemeyen MHP'li aday Bakan olacak
657 sayılı Kanunun, toplam 55 maddesinde, teknik düzenlemeler yapıldı
Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden profesör KHK ile ihraç edildi
Flaş! Tüm Bakanlık müşaviri kadroları iptal edildi
İYİ Parti'de el öpme krizi: Derhal terk etsinler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ölüm 3
Benim o ben 1
Çaykur rizespor 1
bertaraf et 1
jack wilshere 2
avokado 3
Burhan Altıntop 5
mazhar 4
cirit atmak 1
yer yapmak 2
SON İLANLAR
Balıkesir Kepsut Belediyesi Memur Alım İlanı
Yunak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Elazığ Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
Hatay İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türk Patent Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam