Kazanın meydana geldiği rayların onarımı sürüyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında, aşırı yağış sebebiyle menfez altı toprak kayması sonucu meydana gelen tren kazasının yaşandığı bölgede, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işçilerinin onarım çalışmaları hızla sürüyor.

Olay yerinin iki ayrı ucunda çalışan işçiler, vinç yardımıyla yeni travers taşlarını ve raylarını döşerken, bu işlemin en erken yarına kadar süreceği tahmin ediliyor.

Tren yolunun kenarında devrik şekilde bulunan vagonların bulunduğu bölüme, basın mensupları ve sivillerin geçmesine izin verilmiyor. Cumhuriyet savcısının talimatıyla, jandarma ekipleri tarafından kontrolün sağlandığı alanda, bilirkişilerin incelemelerde bulunabileceği ifade edilirken, CHP Edirne milletvekilleri Erdin Bircan ile Okan Gaytancıoğlu, kaza yerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

AA muhabirinin, kaza alanında görev yapan TCDD çalışanlarından edindiği bilgiye göre, onarım çalışmalarının 3 günde tamamlanması öngörülüyor. İlk önce taşlar ve rayların yerleştirilmesi, daha sonra onarılan raylardan geçirilecek bir vinçle vagonların kaldırılmasının planlandığı belirtildi.